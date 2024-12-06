أزهري يطالب رجال الدين بعدم الترويج لشركات السياحة: عبث وأمر غير لائق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

طالب الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسلفة، المشرف على أورقة الجامع الأزهر، رجال الدين بعدم المشاركة في الترويج لرحلات الحج والعمرة الخاصة بشركات السياحة.

وقال فؤاد في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة:"حفاظا على كرامة أصحاب الفضيلة الذين يرتدون عمامة العلماء أن يبتعدوا عن المساعدة في الإعلانات التي تضعها شركات السياحة في الشوارع والطرقات للترويج للمشاركة في الحج والعمرة، فهدف هؤلاء كما هو معلوم تجاري بحت".

وتابع:"وضع صور المشايخ على أعمدة الشوارع بجوار صور إعلانات "البطاطس والمشروبات الغازية والأفلام) أمر غير لائق بالفعل، لأن هذا يعني شهادة صاحب الفضيلة الذي تبروز صوره على أعمدة الضوء لهذه الشركة بأنها أفضل من غيرها، ومعلوم أن البسطاء قد يصدقون هذا الشيخ لارتدائه العمامة وتحصل بعد ذلك كوارث تقص سيرتها أثناء الحج وفي عقبه، والشيخ أكبر مقاما من هذا العبث، وأعلى قدما بوظيفته وعلمه من هذا اللغو".

وأوضح:"رجاء التنبه لذلك، والتوقف بالقرارات الحاسمة من نزول العلماء إلى هذه الساحات التجارية والتي لا اعتقد أنها لوجه الله بل لصناديق التجارة والتربح، اللهم اهد الجميع إلى صراطك المستقيم يارب".

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