الرئيس السيسي وملك الدنمارك يشاركان في منتدى الأعمال بكوبنهاجن

القاهرة - أ ش أ

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر، بعد ظهر اليوم الجمعة، في منتدى الأعمال المصري الدنماركي الذي يعقد ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

ويتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.

وقد أجرى الرئيس السيسي وملك الدنمارك مباحثات بالقصر الملكي بكوبنهاجن عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت للرئيس السيسي عقب وصوله إلى القصر الملكي صباح اليوم.

ويجري الرئيس السيسي، خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك، التي بدأت أمس الخميس، لقاءات أيضا مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

ويقيم ملك الدنمارك فريدريك العاشر مأدبة عشاء مساء اليوم الجمعة على شرف الرئيس السيسي بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية أيرلندا.

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