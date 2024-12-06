بعد غلق محور 26 يوليو.. تعرف على التحويلات المروية البديلة

كتب - محمد أبوبكر:

أعلنت محافظة الجيزة الغلق الكلي لمحور "26 يوليو" بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر تجاه ميدان لبنان تحديداً المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري (القوس الغربي) وبين محور أحمد عرابي الجديد، بداية من اليوم ولمدة 7 أشهر.

سبب غلق محور 26 يوليو

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء تسلم الهيئة القومية للأنفاق المرحلة الأولى ضمن مشروع "المونوريل" خط (وادي النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر)، لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات المشروع على أن تكون الأعمال على مدار الـ 24 ساعة.

التحويلات المروية البديلة

وأعلنت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية: (حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان وكوبري 15 مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابي الجديد اتجاه شارع أحمد عرابي، ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبري 15 مايو اتجاه محافظة القاهرة - حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً اتجاه محور المهندس شريف إسماعيل، ثم استكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية).

ونوهت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

اقرأ أيضا:

بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك

اختفاء الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

إلكترونيًا.. خطوات تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري

"اتحاد الدواجن" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق