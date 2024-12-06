"العمل" تسحب تراخيص شركات لإلحاق العمالة بالخارج بسبب مخالفات

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان وزارة العمل اليوم الجمعة، إنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وعدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وتحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.

وزارة العمل تهيب بشركات إلحاق العمالة الالتزام بالنشاط المقرر لها

وأهابت وزارة العمل، بحسب بيانها، الجمعة، جميع الشركات، بضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقًا للترخيص الحاصلة عليها من الوزارة حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير على سمعة العامل المصري في الخارج.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين، عدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بجميع المحافظات؛ للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص، وتوثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق والحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أية خدمات لها بالمجان، وسيتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال والتعاون للحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من مراعاتها أحكام قانون العمل.

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