"الجيزة": غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو لمدة 7 أشهر من هذا الاتجاه

كتب - محمد أبوبكر:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، وتحديدًا المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائرى "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابي الجديد لمدة 7 شهور على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

وقالت "الجيزة، بحسب بيانها، الجمعة، إنه في ضوء قيام الهيئة القومية للأنفاق بأستلام المرحلة الأولى لموقع أعمال محطة مونوريل "محطة 11" ضمن مشروع المونوريل خط وادى النيل "المهندسين - 6 أكتوبر" بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسليم الموقع إلى الشركة المسند أليها ألاعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع المونوريل.

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة المرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

١ - حركة المركبات القادمة من مدينة ٦ اكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان وكوبرى ١٥ مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد إتجاه شارع أحمد عرابي ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابي وصولاً الى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى ۱۵ مايو اتجاه محافظة القاهرة .

٢ - حركة المركبات القادمة من مدينة ٦ اكتوبر وترغب بأستكمال السير اتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يميناً إتجاه محور المهندس شريف أسماعيل ثم إستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل إتجاه مطلع الطريق الدائري إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية .

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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