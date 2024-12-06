السيسي وملك الدنمارك يستقلان عربة خيول للقصر الملكي بالعاصمة "كوبنهاجن" - فيديو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقل الرئيس السيسي وملك الدنمارك فريدريك، عربة تجرها الخيول ترافقها الفرسان الملكيون إلى قصر أمالينبورغ في العاصمة كوبنهاجن، صباح الجمعة.

يأتي ذلك، بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن عقب زيارته للقلعة الأثرية.

ووصل الرئيس السيسي، صباح الجمعة، إلى القصر الرئاسي الدنماركي في كوبنهاجن لإجراء مباحثات مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في القصر الملكي، حيث استعرض الرئيس السيسي وملك الدنمارك فريدريك حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

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