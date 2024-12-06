الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بالقلعة الأثرية بالدنمارك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس السيسي، صباح الجمعة، إلى القلعة الأثرية بالدنمارك، قبل لقائه ملك الدنمارك بالقصر الملكي.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في القلعة الأثرية بالدنمارك.

ووصل الرئيس السيسي، صباح الجمعة، إلى القصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، للقاء ملك الدنمارك.

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