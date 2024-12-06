سويلم: معالجة مياه الصرف الزراعي وتدريب العاملين ضمن محاور "الجيل الثاني للري"

القاهرة - أ ش أ



أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن معالجة مياه الصرف الزراعي وتدريب العاملين بالوزارة على تشغيل وصيانة محطات المعالجة يقع ضمن محاور منظومة الجيل الثاني للري (2.0).. مشيرا إلى أن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب أيضا جيل متطور من المهندسين الأكفاء.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمتدربين من العاملين بالوزارة والمشاركين في فعاليات الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري تحت عنوان "تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي"، لمتابعة إجراءات تدريب المهندسين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري.



وأشار سويلم إلى زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في سيناء والدلتا الجديدة وغيرها، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية.



وشدد الوزير إلى ضرورة التعامل مع تحديات المياه من خلال تعزيز قدرات المتخصصين من العاملين بالوزارة.. مشيرا إلى ضرورة التوسع في البرامج التدريبية المقدمة للكوادر العاملة بالوزارة في مختلف الجهات من خلال وضع خطة تدريبية متكاملة مبنية على أسس علمية تغطي احتياجات ومتطلبات الجهات المختلفة.



وأضاف أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض على كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنويا لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.



