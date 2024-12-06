الكيلو وات بـ 214 قرشًا.. الكهرباء: تركيب 40 ألف عداد كودي للمخالفين

كتب- محمد صلاح:

قال شف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تركيب 40 ألف عداد لعدد من المواطنين المخالفين الذين كانوا يعتمدون على نظام الممارسة ولم يتقدموا بطلبات لتركيب العدادات خلال الفترات الماضية.

سعر الكيلو وات ساعة في العادادات الكودية للمخالفين

أضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتركيب العدادات لهم على أن يتم محاسبتهم وفقًا لقرار مجلس الوزراء بـ 214 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تركيب 5 آلاف عداد للمزارع بالطريق الصحراوي الغربي، التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التي تقوم باستهلاك الكهرباء لري الأراضي الزراعية بعد تقنين أوضاعهم، موضحًا أن الوزارة أرسلت أسماء أصحاب المزارع إلى وزارة التموين والزراعة لعدم منحهم أي أسمدة على الإطلاق بالإضافة إلى وقف صرف المواد التموينية.

وشدد على أن كل من تقدم قبل تاريخ 28 أغسطس الماضي بطلب لتقنين وضعه وتركيب عداد كودي لم تقم الوزارة بإرسال اسمه للزراعة أو التموين.

وأشار إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي أطلقتها الوزارة، تتيح الفرصة أمام المواطنين لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية، متابعًا: من يسجل على المنصة من المتهمين بسرقة التيار الكهربائي لا يتم إرسال ما يخصه إلى التموين أو وقف بطاقته التموينية.