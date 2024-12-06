نشرة التوك شو| إطلاق شريحة eSIM رسميًا والطفل عبد الواحد يتصدر السوشيال ميديا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نقيب الأطباء: مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء طن، أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومنظم، مشددًا على أن هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعرب "عبد الحي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر"، عن قلقه من إصدار قانون معيب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على القطاع الطبي بأكمله، متابعًا: إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبًا "قلته أحسن".

القومي للاتصالات: شريحة eSIM يمكن تفعيلها بصورة فورية

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشريحة الإلكترونية الجديدة Esim قد تم طرحها بالفعل في جميع شركات الاتصالات الأربع الموجودة في مصر.

وفي مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح "إبراهيم"، أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، قد أعلن عن الشريحة الجديدة بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن بدء استخدامها قد تم بنجاح، وأصبح العملاء قادرين على الاستفادة منها.

مصطفى بكري: سقوط سوريا يهدد استقرار المنطقة بأسرها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سقوط سوريا في يد تنظيم داعش سيكون له عواقب وخيمة على العديد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه من الصعب تصور الموقف في الأردن أو مصر أو دول الخليج في ظل هذه الفوضى.

وخلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، حذر "بكري"، من أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى نشر الفوضى في المنطقة، وأن تيارات الإرهاب ستتحرك للسيطرة على مفاصل الدولة الوطنية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر المسافرين

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، مع استثناء بعض مناطق السواحل الشمالية التي تتعرض لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وأشار "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الأجواء على القاهرة الكبرى وباقي المناطق الداخلية مستقرة، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وسرعات الرياح معتدلة، مما يساهم في شعور أفضل بالطقس واستقرار حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

الزراعة: دعم شامل لتحويل المزارع إلى نظم التربية المغلقة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين والمنتجين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى الاهتمام بتوفير تراخيص التشغيل وفق الاشتراطات البيئية والالتزام بتوجيهات الوزارة.

وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة تعمل على مساعدة المزارعين للتحول من نظم التربية المفتوحة إلى نظم التربية المغلقة، من خلال توفير تمويلات ميسرة.

مصطفى بكري يحذر من انتشار الفوضى في الدول المجاورة لسوريا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سوريا أصبحت في مرمى النيران نتيجة للهجمات التي تشنها جماعات متصهينة مثل داعش وتنظيم القاعدة، التي تهدف إلى إسقاط النظام السوري، مشيرًا إلى أن الجيش العربي السوري في حالة إنهاك منذ عام 2011، بسبب حشد عشرات الدول في تحالف مشبوه ضد البلاد.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح "بكري"، أن من يقف مع الجيش العربي السوري يحمي بيته وأسرته ويصون شرفه وعرضه، بينما من يتحالف مع الخونة يعتبر خائنًا مثلهم.

الطفل عبد الواحد يتصدر السوشيال ميديا: "نفسي في موبايل بس هختار خاتم لماما"

تصدر الطفل "عبد الواحد" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المميز في برنامج "شارع العلوم" على فيسبوك، حيث أدهش الجمهور بدقة إجاباته وسرعة بديهته.

وخلال الحلقة، برع "عبد الواحد" بذكائه الاستثنائي وتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة بسهولة واتقان، مما جذب أنظار الحاضرين والمشاهدين على حد سواء.