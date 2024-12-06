إلكترونيًا.. خطوات تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري

إلكترونيًا.. خطوات تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء من

كتب- محمد صلاح:

يلجأ العديد من المواطنين إلى تغيير السكن الخاص به لمحل لإنشاء مشروع خاص به يساعده على تحسين دخله الشهري، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عدة إجراءات لتقنين وضعه، وحتى يتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه في شركة الكهرباء

من أهم وأبرز تلك الإجراءات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه في شركة الكهرباء، حيث تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين فرصة تغيير نوع النشاط إلكترونيًا، دون أن الحاجة للذهاب إلى الشركة للتسهيل على المواطنين.

خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء إلكترونيًا

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، اضغط على أيقونة "كل الخدمات" الموجودة في أعلى يمين الصفحة، حيث ستظهر قائمة بجميع الخدمات المتاحة عبر المنصة.

- اختيار خدمة تغيير نوع النشاط من بين الخدمات المتوفرة، بالضغط على خيار "تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه".

- تسجيل الدخول: أدخل رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصين بحسابك على المنصة، وإذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد.

- ملء البيانات المطلوبة: قم بإدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة، مثل: اسم مقدم الطلب، رقم الهاتف، نوع العداد الحالي، إرفاق صورة العداد وتفاصيل النشاط الجديد.

- إضافة صورة واضحة للعداد الحالي.

- قدم البيانات المتعلقة بالنشاط الجديد، وتشمل: تاريخ صورة القراءة، نوع النشاط الجديد (مثل تجاري أو صناعي)، وصف المكان الجديد (كمساحة النشاط أو استخدامه)، جهة الموافقة (الجهة التي وافقت على التغيير، مثل الحي أو الوحدة المحلية)، اسم جهة الموافقة ورقم الصادر الخاص بها.

- إرسال الطلب: بعد ملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، اضغط على "إرسال الطلب"، سيتم تسجيل طلبك على النظام الخاص بالشركة التابعة لها.