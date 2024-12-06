نقيب الأطباء: مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي

كتب- حسن مرسي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء طن، أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومنظم، مشددًا على أن هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعرب "عبد الحي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر"، عن قلقه من إصدار قانون معيب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على القطاع الطبي بأكمله، متابعًا: إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبًا "قلته أحسن".

وشدد نقيب الأطباء، على أن الرعاية الصحية الجيدة هي مؤشر على تقدم المجتمعات، وأن مصر تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن نقص الأطباء في مصر يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يبلغ عدد الأطباء 8.5 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، وهو رقم أقل بكثير من المعايير الدولية.

وأوضح نقيب الأطباء، أن الأخطاء الطبية موجودة ولكنها قليلة الحدوث، وأن معظم الشكاوى التي يتم تقديمها ضد الأطباء تكون كيدية، معقبًا: "مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي، ولو حبسنا كل طبيب أخطأ مش هنلاقي حد يعالج الناس".

ودعا النقيب إلى التفرقة بين الخطأ الطبي الفني والإهمال الجسيم، مؤكدًا أن معاقبة الأطباء عن الأخطاء الفنية قد يؤدي إلى تراجع الرعاية الصحية.

وحذر الدكتور أسامة عبد الحي، من عواقب إصدار قانون مسؤولية طبية يفرض عقوبات جنائية على الأطباء في حالة حدوث أخطاء طبية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تخوّف الأطباء من اتخاذ القرارات، وبالتالي التأثير سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وانتقد "عبد الحي"، ظاهرة لجوء بعض الأطباء إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يخالف آداب المهنة، ودعا الأطباء إلى الالتزام بمهنيتهم وعدم نشر أي معلومات قد تضر بسمعة المهنة.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومنظم، يحمي حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

ودعا إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.