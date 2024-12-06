"اتحاد الدواجن" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

كتب- عمرو صالح:

كشف ماهر النسيم، عضو اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة، حقيقة ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال "النسيم"، في تصريحات إلى مصراوي، إنه لا صحة لما يُثار حول زيادة أسعار بيض المائدة المتداول بالأسواق، مؤكدًا أن سعر كرتونة البيض داخل المزرعة يتراوح بين 143:142 جنيهًا، والأسواق في حالة استقرار.

وتابع عضو اتحاد منتجي الدواجن وبيض المائدة: الزيادة التي لا تتعدى 10% من سعر الكرتونة تعد زيادة مؤقتة لا تتجاوز بضعة أيام وسرعان ما تعود للانخفاض من جديد.

وأشار النسيم، إلى أن أسعار بيض المائدة مستقرة ولا يوجد أي زيادات ومن المتوقع أن يستمر بيع كرتونة البيض بسعرها الحالي بين 143:142 جنيهًا حتى 8 أشهر مقبلة.

أسعار البيض اليوم بالأسواق

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