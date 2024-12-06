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القومي للاتصالات: شريحة eSIM يمكن تفعيلها بصورة فورية

12:03 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

الشريحة الإلكترونية الجديدة eSIM

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كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشريحة الإلكترونية الجديدة Esim قد تم طرحها بالفعل في جميع شركات الاتصالات الأربع الموجودة في مصر.

وفي مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح "إبراهيم"، أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، قد أعلن عن الشريحة الجديدة بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن بدء استخدامها قد تم بنجاح، وأصبح العملاء قادرين على الاستفادة منها.

وأشار إلى أن جميع فروع الشركات الأربع قد بدأت في توفير الشريحة، وأنها بدأت تعمل فعليًا، موضحًا: "إطلاق الشريحة الإلكترونية eSIM للمستخدمين بسعر 350 جنيهًا ويمكن تفعيلها بصورة فورية في أي وقت وأي مكان من خلال مسح رمز QR Code في القسيمة المقدمة من مزود الخدمة".

وأكد أن أسعار الخدمات على الشريحة الإلكترونية الجديدة لا تختلف عن الأسعار الخاصة بالشريحة التقليدية، حيث أن جميع ما يتطلبه الأمر هو تغيير الشريحة العادية إلى الشريحة الإلكترونية.

وأضاف أن الشريحة الجديدة تقدم ميزة كبيرة للعملاء، حيث تمنحهم القدرة على استخدام أكثر من شريحة حسب نوع الهاتف، كما يمكن للعميل إضافة أكثر من خط لأكثر من شركة.

وأوضح أن الحد الأقصى للخطوط ليس له علاقة بنوع الشريحة، إذ أن الحد الأقصى من الخطوط متوفر في جميع الشركات بالفعل.

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