اختفاء الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 06 ديسمبر 2024 إلى الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس من الجمعة حتى الأحد

توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا.

طقس الاثنين 9 ديسمبر 2024

توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويوجد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 10 ديسمبر و الأربعاء 11 ديسمبر 2024

توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويوجد نشاط رياح أحيامنًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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