تخفيضات على اللحوم والسلع الغذائية.. إقامة سوق اليوم الواحد بإمبابة اليوم

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كتب- محمد نصار:

تُقيم محافظة الجيزة، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتي ستستقبل المواطنين اليوم.

ووجه المحافظ، بتقديم كل سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين، إلى زيارة السوق للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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