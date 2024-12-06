مصدر بـ "الكهرباء": الانتهاء من تركيب 40 ألف عداد كودي للمخالفين

كتبـ محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من تركيب 40 ألف عداد لعدد من المواطنين المخالفين الذين كانوا يعتمدون على نظام الممارسة ولم يتقدموا بطلبات لتركيب العدادات خلال الفترات الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنه تم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتركيب العدادات لهم على أن يتم محاسبتهم وفقًا لقرار مجلس الوزراء بـ 214 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.

ونوه المصدر، بأنه تم تركيب 5 آلاف عداد للمزارع بالطريق الصحراوي الغربي التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التي تقوم باستهلاك الكهرباء لري الأراضي الزراعية بعد تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت أسماء أصحاب المزارع لوزارة التموين والزراعة لعدم منحهم أي أسمدة على الإطلاق، بالإضافة إلى وقف صرف المواد التموينية.

وشدد على أن كل من تقدم قبل 28 أغسطس الماضي بطلب لتقنين وضعه وتركيب عداد كودي، لم تقم الوزارة بإرسال اسمه للزراعة أو التموين.

وأشار إلى وجود المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي أطلقتها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية، متابعًا: من يسجل على المنصة من المتهمين بسرقة التيار لا يتم إرسال ما يخصه إلى التموين أو وقف بطاقته التموينية.

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