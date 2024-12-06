برلماني يطالب بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع لدعم الشفافية وتعزيز الاستثمار

كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، يطالب فيه بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة.

وأشار "عصام" في طلبه إلى أن المستثمرين في مصر يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية لبدء الأنشطة الصناعية، مما يتطلب منهم وقتًا وجهدًا كبيرين ويعرضهم للاستغلال من قبل السماسرة والمنتفعين، مؤكدًا أن إصدار هذا الدليل يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.

وأوضح النائب، أن الدليل يجب أن يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد، مما يسهل على المستثمرين فهم البيئة الاستثمارية، ويعطي توجيهات واضحة حول كيفية بدء الأنشطة الصناعية، مما يقلل من الفوضى والارتباك.

وشدد عصام على أهمية توفير المعلومات بشكل شفاف لزيادة الثقة في المناخ الاستثماري، مما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز الشركات الناشئة على دخول السوق.

كما دعا النائب، إلى سرعة إطلاق الدليل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل آليات التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المستثمرين بأهمية هذا الدليل.

وفي ختام حديثه، أعرب النائب محمود عصام، عن أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، الذي سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في مصر.

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