"حماة الوطن": خط الرورو يعزز قدرة مصر لتكون منطقة لوجستية بين أوروبا وإفريقيا

كتب- عمرو صالح:

أكد المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، أن بدء تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي ووصول أول رحلة من الخط إلى إيطاليا يعد إنجازًا مهمًا نتيجة لجهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأشار "زياد"، في بيان، إلى أن تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة.

كما أشاد بجهود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في إتمام هذا المشروع المهم، وكذلك متابعة السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا.

وأوضح "زياد"، أن ميناء تريستا الإيطالي، الذي يعد نقطة انطلاق خط الرورو، يعتبر من أهم الموانئ في إيطاليا، ويُستخدم بشكل رئيسي كمنفذ بحري للبضائع ويعتبر نقطة عبور حيوية للبضائع المتجهة إلى وسط أوروبا.

وأشار إلى أن تشغيل هذا الخط بين مصر وإيطاليا يعكس التعاون الكبير بين الجانبين المصري والإيطالي في إنشاء ممر أخضر لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، مما يعكس العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والشعبين المصري والإيطالي.

وأضاف أن خط الرورو الجديد سيعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا لوجستيًا مركزيًا بين أوروبا وأفريقيا، كما سيساهم في زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم صادرات مصر من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، وذلك من خلال تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

كما يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليص زمن وصول البضائع، حيث لا يستغرق وصول الشحنة بين مينائي دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام باستخدام الطرق التقليدية.

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