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طارق فهمي: تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية

02:03 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الق

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المفاوضات التي أجريت في القاهرة مؤخرًا تشير إلى تجاوب حركة حماس مع مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتولى مهام وصلاحيات مهمة في إدارة الشؤون الفلسطينية.

وأوضح "فهمي"، في حواره لبرنامج "كل الزوايا" عبر فضائية "on"، أن حركة فتح قد وافقت على بعض البنود المتعلقة بهذا الاقتراح، لافتًا إلى وجود تجاوب من جانب حماس، رغم بعض التباينات في الرؤى بين الأطراف.

وأكد أن القاهرة تتحرك بمهارة كبيرة لترتيب الأوضاع بعد تشكيل اللجنة، التي تضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية غير المنتمية لحركة حماس، بما في ذلك شخصيات عامة من الداخل والخارج، ويتراوح عدد أعضائها بين 14 و16 شخصية.

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن المناقشات الحالية تدور حول طبيعة مهام اللجنة، التي تتنوع بين الأعمال الإدارية والتنموية، إلى جانب المشاركة في إدارة قطاع غزة، وقد كانت هناك لجنة إدارية تدير القطاع من قبل حماس، ولكن الآن هناك شراكة فعلية على الأرض بين القوى الفلسطينية كافة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة التي اقترحتها القاهرة تُعتبر مهمة ومفصلية، حيث تهدف إلى إيجاد تمثيل وإدارة فلسطينية في قطاع غزة، مما يمنع الاحتلال الإسرائيلي من التذرع بعدم وجود تمثيل فلسطيني على الأرض.

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن الهدف هو تأسيس سلطة فلسطينية تضم جميع القوى الفلسطينية المختلفة، بحيث تكون السلطة الفلسطينية، الممثلة في الرئيس الفلسطيني، هي المرجعية الأساسية.

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الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة تعزيز الوحدة الفلسطينية تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة برنامج كل الزوايا
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