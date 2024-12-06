الشيخ خالد الجندي يحذر من ارتداء الملابس إلا بعد التأكد من هذا الأمر

كتب- حسن مرسي:

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ظاهرة انتشار تيشرتات يرتديها بعض الشباب تحمل عبارات غير لائقة أو عقائدية خطيرة باللغة الإنجليزية.

وخلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية dmc، أشار "الجندي"، إلى أن هذه العبارات قد تحتوي على معانٍ خادشة للحياء أو دعوات للإلحاد، مستنكرًا جهل البعض بمعانيها الحقيقية.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن هناك من يرتدي هذه التيشرتات دون إدراك لما تحمله من معانٍ، بينما يدرك آخرون تمامًا معانيها ويقصدون التعبير عن أفكار معينة.

وطالب "الجندي"، بضرورة التحقق من المحتوى المكتوب على التيشرتات قبل شرائها، من خلال عرض العبارات على شخص يجيد اللغة الإنجليزية لترجمتها وفهم معانيها.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى بعض العبارات التي تظهر على هذه التيشرتات، مثل "دعني ألحد"، "ليس لي رب"، "ملحد وأفتخر"، و"ربك يخصك وحدك"، محذرًا من التأثيرات السلبية لتلك العبارات.

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية التوعية بخطورة ارتداء مثل هذه العبارات، لما لها من تأثيرات سلبية على القيم والمعتقدات.

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