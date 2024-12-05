فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى الدنمارك في مستهل جولة أوروبية

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل قليل، إلى مملكة الدنمارك في مستهل جولته الأوروبية.

وتشمل جولة الرئيس السيسي، مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيجرى خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيسة الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما سيشارك الرئيس في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما سيجري الرئيس لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، ويشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما يتوجه الرئيس إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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