وزير الثقافة يفتتح فعاليات المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والذي يُقام بساحة أبو الحجاج الأقصري، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر 2024.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: اليوم نحتفل بفن هو جزء من تاريخنا وهويتنا المصرية الأصيلة، فن نقشه أجدادنا من آلاف السنين على جدران معابدهم، والتي نقف اليوم على بُعد خطوات أمام أحد أعظمها وأعرقها، والذي يُمثل دليلًا وشاهدًا على روعة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر العصور، فإن التحطيب فن يُعبر عن الأصالة، وهو تراث يمثل جزءًا من حضارتنا التي نفخر بها أمام العالم، ومهرجان التحطيب هو خير دليل على تفرد هذا التراث الغني والمتنوع، والذي نفخر به كذلك كونه تراثًا عالميًا مسجلًا على قوائم اليونسكو لصون التراث".

وأشاد وزير الثقافة، بعرض التحطيب ومهارة لاعبيه، الذين استطاعوا تجسيد هذا الفن في لوحة جمالية عصرية تمزج بين الماضي والحاضر، بما يرسخ قيمة وأهمية صون هذا الموروث الثقافي المتفرد.

ووجه وزير الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المهرجان من فنانين، وشباب، وأهل الأقصر جميعًا، الذين دائمًا ما يؤكدون أنهم أصحاب حضارة وكرم، كما وجه الشكر إلى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه لجميع أنشطة وزارة الثقافة بالأقصر.

ودعا الوزير، الجميع للمشاركة الجادة في الحفاظ على قيمنا التراثية، ليكونوا جزءًا من رحلة استدامة هذا التراث لجيل جديد يحمل رايات الإبداع.

كما حرص وزير الثقافة، على تكريم عدد من الشخصيات المهتمة بلعبة التحطيب، من الذين شاركوا بالمهرجان على مدى السنوات السابقة، حيث تضمنت قائمة المكرمين: الدكتور محمد شبانة، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وعضو لجان تحكيم وتقييم فرق هيئة قصور الثقافة، والدكتور حسام محسب، الأستاذ بأكاديمية الفنون، والمخرج محمد حجاج، مدير عام الفنون الشعبية السابق، وأحمد عبد الرازق، أحد أبناء فرقة رضا، ومؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية، ومصمم استعراضات الفرقة، ويوسف محمود، مدير العلاقات العامة بفرع ثقافة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد، واسم الراحل أبو الحجاج عبد العاطي، مدير فرع ثقافة الأقصر سابقًا، واسم الفنان الراحل ياسر فتحي، وهو فنان شعبي أقصري اشتهر بأغان الكف، وشارك في مهرجان التحطيب في دورات سابقة، واسم الفنان الراحل محمد فاروق، مدرب فرقة الأقصر السابق، وأحد أبناء فرقة رضا".

وتفقد وزير الثقافة، معرض لوحات فنية للإدارة العامة للفنون التشكيلية، نتاج ملتقى الأقصر، الذي أقيم بالأقصر على مدار 3 سنوات ضمن فعاليات مهرجان التحطيب، بقرية حسن فتحي، واختصت لوحاته بلعبة التحطيب، وأشهر معالم محافظة الأقصر، حيث أشاد وزير الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز لأعمال المعرض.

ويأتي المهرجان هذا العام، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان ومخرجه، ويشارك فيه مجموعة من شيوخ اللعبة، ولاعبي التحطيب، من الأقصر، ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضًا فلكلورية، تقدمها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، الأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.