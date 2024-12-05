الخارجية: التطورات في سوريا مقلقة ومتلاحقة وتداعياتها خطيرة

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التطورات الأخيرة في سوريا تثير القلق، وأن تداعياتها ليست خطيرة فقط على الدولة السورية، بل تمتد لتشمل المنطقة بأسرها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر"، شدد "خلاف"، على أن المشهد السوري مؤسف، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى العمل على وقف الاشتباكات فورًا ومنع أي تصعيد إضافي.

وأشار إلى أن هناك نزوحًا جماعيًا لعشرات الآلاف من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات داخل وخارج سوريا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

وأوضح السفير خلاف، أن الموقف المصري ثابت، وقد تم التعبير عنه من خلال تصريحات وزير الخارجية التي تدعو إلى احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التطورات على الأرض في سوريا تتسارع بشكل متلاحق، مما يجعل من الصعب وضع تصور واضح في هذه الحالة.

كما أشار السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى وجود رغبة دولية مشتركة لوقف التصعيد في سوريا، نظرًا لخطورة الأوضاع على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

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