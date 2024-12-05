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مصطفى بكري: سقوط سوريا يهدد استقرار المنطقة بأسرها

11:09 م الخميس 05 ديسمبر 2024

مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سقوط سوريا في يد تنظيم داعش سيكون له عواقب وخيمة على العديد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه من الصعب تصور الموقف في الأردن أو مصر أو دول الخليج في ظل هذه الفوضى.

وخلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، حذر "بكري"، من أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى نشر الفوضى في المنطقة، وأن تيارات الإرهاب ستتحرك للسيطرة على مفاصل الدولة الوطنية.

وأشار إلى أن القضية لا تقتصر على بشار الأسد أو على سوريا فحسب، بل هي قضية الأمة العربية جمعاء التي تبحث عن كيانها وحاضرها ومستقبلها.

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مصطفى بكري سقوط سوريا في يد تنظيم داعش سقوط سوريا يهدد استقرار المنطقة برنامج حقائق وأسرار تيارات الإرهاب في سوريا
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