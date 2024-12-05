الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر المسافرين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، مع استثناء بعض مناطق السواحل الشمالية التي تتعرض لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وأشار "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الأجواء على القاهرة الكبرى وباقي المناطق الداخلية مستقرة، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وسرعات الرياح معتدلة، مما يساهم في شعور أفضل بالطقس واستقرار حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة، وتحديدًا يومي الجمعة والسبت، ستشهد غطاءً سحابيًا كثيفًا من السحب العالية غير المؤثرة على الحالة الجوية، مع استمرار استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، موضحًا أن المناطق الصحراوية والمدن الجديدة مثل أكتوبر والتجمع الخامس تشهد اختلافات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث تكون أكثر دفئًا خلال النهار مقارنة بالقاهرة، بينما تنخفض بشكل كبير ليلًا لتسجل أقل من 10 درجات مئوية في بعض المناطق.

وناشد، المواطنين، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نهارًا وليلًا، وعدم الانخداع بفترات الدفء النهارية المؤقتة، داعيًا المسافرين إلى توخي الحذر على الطرق بسبب احتمالية تكوّن شبورة مائية كثيفة صباح السبت، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

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