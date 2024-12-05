رئيس هيئة الدواء يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام حسني، أمين عام مجلس الصحة المصري، والدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية، والدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية طب جامعة طنطا.

وتضمن المؤتمر عقد جلسة علمية لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالصحة العامة والتثقيف الصحي، كما تم مناقشة التقدم في تطوير اللقاحات والوقاية من الأمراض، وزيادة الوعي المجتمعي العام في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بالتهاب الرئوي المكتسب مجتمعيًا لدى البالغين منقوصي المناعة.

مقاومة المضادات الحيوية

تم استعراض أدوات التشخيص الحديثة، وتقييم أنماط عدوى ما بعد الزراعة، وكذلك التحديات والبدائل العلاجية للعدوى الفطرية، كما تم التطرق إلى دور هيئة الدواء المصرية في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مقاومة المضادات الحيوية، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وناقش المؤتمر دور الهيئة، في تنظيم استخدام المضادات الحيوية ودورها البارز في تعزيز الوعي الصحي للمواطن المصري، لضمان الاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة الفعالة في المؤتمرات والفعاليات الصحية التي تهتم بالأدوية واللقاحات والإجراءات الوقائية وتطوير اللقاحات، والحرص على تحقيق أهداف التثقيف الدوائي والتوعية بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

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