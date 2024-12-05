الزراعة: دعم شامل لتحويل المزارع إلى نظم التربية المغلقة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين والمنتجين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى الاهتمام بتوفير تراخيص التشغيل وفق الاشتراطات البيئية والالتزام بتوجيهات الوزارة.

وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة تعمل على مساعدة المزارعين للتحول من نظم التربية المفتوحة إلى نظم التربية المغلقة، من خلال توفير تمويلات ميسرة.

وأضاف أن الوزارة تقدم الدراسات الفنية اللازمة لتطوير المزارع التي تتوقف عن العمل خلال فصل الشتاء، بهدف ضمان استمرار الإنتاج على مدار العام دون أن تتأثر بالتغيرات المناخية.

وتابع: "نقوم بإعداد الدراسات اللازمة وإرسالها إلى بنك التمويل الزراعي لتوفير تمويل للمزارعين بنسبة فائدة مخفضة تصل إلى 5%".

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