مصطفى بكري يحذر من انتشار الفوضى في الدول المجاورة لسوريا

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سوريا أصبحت في مرمى النيران نتيجة للهجمات التي تشنها جماعات متصهينة مثل داعش وتنظيم القاعدة، التي تهدف إلى إسقاط النظام السوري، مشيرًا إلى أن الجيش العربي السوري في حالة إنهاك منذ عام 2011، بسبب حشد عشرات الدول في تحالف مشبوه ضد البلاد.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح "بكري"، أن من يقف مع الجيش العربي السوري يحمي بيته وأسرته ويصون شرفه وعرضه، بينما من يتحالف مع الخونة يعتبر خائنًا مثلهم.

واعتبر أن ما يحدث في سوريا هو جزء من مشروع صهيوني بشر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتمدته الولايات المتحدة، والذي يعرف باسم "الشرق الأوسط الجديد".

وأشار "بكري"، إلى أن مشروع إسرائيل بدأ منذ وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن الهدف ليس إسقاط بشار الأسد، بغض النظر عن الآراء حوله، وإنما إسقاط سوريا ككل ونشر الموت والخراب، ومحاسبة المواطنين على أنفاسهم.

وطرح تساؤلات حول الموقف في الدول المجاورة مثل الأردن ومصر والعراق والخليج، محذرًا من أن الفوضى ستسود في كل مكان، وأن تيارات الإرهاب ستتحرك للسيطرة على مفاصل الدول.

كما أشار بكري، إلى أن الأوضاع في سوريا تزداد خطورة، بعد إعلان الجيش السوري عن إعادة الانتشار في مدينة حماة حفاظًا على أرواح المدنيين، مما يعني انسحابًا جزئيًا من المدينة.

وأكد أن الرئيس السيسي وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنقل انتقاداته للمؤامرة التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحل العسكري يعد رهانًا خاسرًا لإنهاء الصراع في سوريا.

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