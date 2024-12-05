"جهاز تنمية البحيرات": التغيرات المناخية تُفقد المزارع السمكية نسبة كبيرة من الإنتاج

كتب- عمرو صالح:

شارك وفد من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، وعضوية الدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والدكتورة دعاء همام، مدير عام الاتفاقيات الدولية، في المؤتمر الإقليمي لتربية الأحياء المائية "تشكيل مستقبل تربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود" الذي تنظمه الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط خلال الفترة 4-5 ديسمبر 2024 في هيراكليون باليونان.

يعد هذا المؤتمرفرصة كبيرة لمناقشة مستقبل تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بعد عقد من التقدم منذ مؤتمر باري عام 2014 ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية تربية الأحياء المائية في إطار الالتزامات السياسية القائمة ويعمل على توليد رؤى وحلول لتعزيز الإجراءات المستقبلية نحو قطاع مستدام ومرن في المنطقة كما يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية GFCM 2030.

بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها ميجل برنال، السكرتير التنفيذي للهيئة، والذي قدم عرضًا تقديميًا عن الرحلة التي استمرت لعقد من الزمن من باري إلى هيراكليون، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير المحرز، بالإضافة إلى التحديات الحالية التي يجب مواجهتها لتحقيق أهداف استراتيجية GFCM.

وفي مداخلته، بدأ اللواء الحسين فرحات، بتقديم تحيات رئيس الجمهورية والحكومة المصرية إلى الحكومة اليونانية على استضافة الحدث وحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى قدم العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري واليوناني إضافة إلى تطور العلاقات المصرية اليونانية في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة.

واستعرض "فرحات"، الفرص المتواجدة بقطاع الاستزراع المائي بمصر منها تمتع البلاد بخط ساحلي طويل على البحر المتوسط والذي تم التخطيط لاستغلاله في الاستزراع السمكي بنظام الأقفاص البحرية، وقيام الدولة بوضع خطة طموحة لاستصلاح 1.5 مليون فدان في عدد من مناطق الصحراء الغربية للإنتاج الزراعي على مياه الآبار الأرتوازية وتطبيق النظام التكاملي الزراعي السمكي في هذه المناطق لتعظيم إنتاجية وحدة الحجم من المياه، والتوسع في إنتاج الجمبري.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية التي تتسبب في فقد نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني بسبب تأثيراتها السلبية على جودة المياه في منشآت الاستزراع المائي.

تقدم مصر في مجال الاستزراع السمكي

أكد أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الاستزراع السمكي تماشيا مع استراتيجية الهيئة 2030 وفي سبيل ذلك قامت بالعديد من الأنشطة لتعزيز ممارسات تربية الأحياء المائية، وتمكين المرأة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز القبول المجتمعي للمنتجات السمكية وباستمرار التعاون ودعم هيئة مصايد أسماك البحر المتوسط تستطيع مصر مواجهة التحديات وأن تواكب التطور العالمي في القطاع.

وتناول المؤتمر عدة جلسات موضوعية بمشاركة العديد من ممثلي الدول المختلفة دارت حول مواضيع أساسية منها الأمن الغذائي، الاستثمار المسؤول، التنمية المستدامة للأحياء المائية، تربية الأحياء المائية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتحول الأزرق.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد لقاء ثنائي بين اللواء فرحات، وميجل، الذي وجه الشكر والامتنان لمصر لحصولها على جائزة الامتثال للمرة الأولى منذ عضويتها بالهيئة وتصنيفها ضمن دول الفئة الأولى، مؤكدًا اعتزام الهيئة تقديم الدعم الفني اللازم لمصر لتنفيذ العديد من الأنشطة خلال عام 2025 لاستكمال مسيرتها نحو التقدم وتطوير القطاع.

وخلال اللقاء، أعرب اللواء فرحات، عن سعادته بالتكريم الذي حصلت عليه مصر والذي جاء إثر جهود مكثفة من قبل الجهاز بالتعاون مع الهيئة لتقديم التقارير المطلوبة، موضحًا أن هذه الجائزة تعد دافعًا قويًا نحو مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

وقدم "فرحات" درع الجهاز لـ "ميجل" تعبيرًا عن شكره وامتنانه، كما يتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية والسفير عمر عامر، سفير السفارة المصرية بأثينا، والمستشار أحمد الغول، نائب السفير، لما بذلاه من جهد وتعاون حرصًا على سلامة وأمن الوفد المصري والمتابعة المستمرة والحرص على تذليل أي صعاب أو مطالب من الوفد المشارك في المؤتمر.

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