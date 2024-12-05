الطفل عبد الواحد يتصدر السوشيال ميديا: "نفسي في موبايل بس هختار خاتم لماما"

كتب- حسن مرسي:

تصدر الطفل "عبد الواحد" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المميز في برنامج "شارع العلوم" على فيسبوك، حيث أدهش الجمهور بدقة إجاباته وسرعة بديهته.

وخلال الحلقة، برع "عبد الواحد" بذكائه الاستثنائي وتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة بسهولة واتقان، مما جذب أنظار الحاضرين والمشاهدين على حد سواء.

وفي نهاية الفقرة، عُرض على الطفل خياران؛ الأول هاتف محمول جديد له، والثاني خاتم ذهبي ليهديه لوالدته.

ورغم احتياجه للهاتف، لم يتردد عبد الواحد في اختيار الخاتم لوالدته، معبرًا بذلك عن حبه وامتنانه لها.

هذا التصرف العفوي والمؤثر أثار إعجاب المشاهدين الذين أشادوا بقراره النبيل.

وقال الطفل "عبد الواحد محمود"، البالغ من العمر 12 عامًا: "أنا نفسي في موبايل بس هختار خاتم لماما".

تفضيل عبد الواحد سعادة والدته على رغباته الشخصية جعل قصته تلامس القلوب، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الخاص بمشاركته على منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الجمهور ويتصدر الترند.

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