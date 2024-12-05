حدث في 8 ساعات| إجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال ومستجدات الربط الكهربائي مع السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، متنوعة ومختلفة في عدة مجالات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، مع تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

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القاهرة التاريخية والمتحف المصري.. بيان حكومي مهم بشأن إعادة تخطيط بعض المناطق

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

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وزير الإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي

تفقد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان بالقاهرة، وهو أحد الوحدات التابعة للوزارة.

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"التعليم" تقرر منع تسليم التابلت المدرسي إلا بعد دفع قيمة التأمين

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن تسليم أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس للعام الدراسي الحالي.

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18 صورة لمحطة الربط الكهربائي مع السعودية بمدينة بدر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة بدر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتفقد محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر.

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الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضًا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

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تجديد تكليف الدكتور محمود سعيد مديرًا لمعهد ناصر

أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمود سعيد، مديرًا لمعهد ناصر للبحوث والعلاج لمدة عام آخر.

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دوركم لا يُقدّر بثمن.. انتصار السيسي تحيي المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

وجهت السيدة انتصار السيسي، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

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الحكومة: أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للحصول على وحدة سكنية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.

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