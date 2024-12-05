قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القليوبية، مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

تنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، 3 ندوات تثقيفية بجامعتي حلوان والزقازيق ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وقد تم خلال الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة والقوات المسلحة في مختلف المجالات، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومحافظ الجيزة، ورئيس جامعة حلوان ورئيس جامعة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، محاضرتين للطلبة بجامعتي القاهرة والفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

وتم كذلك تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

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