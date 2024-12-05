عميدة كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين في إنتاج المحتوى

كتب- حسن مرسي:

سلطت الدكتورة رباب الشريف، عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، زميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية، الضوء على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى مزيف.

وأشارت "رباب"، في حوارها على فضائية "النيل للأخبار"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعتبر أداة رئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، وركيزة أساسية إلى جانب النانو تكنولوجيا، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء.

وأكدت عميد كلية النانو تكنولوجي، أن الاستخدام الجيد لتلك التقنيات يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا والابتكار.

كما حذرت من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تأثيراته السلبية على الأفراد والمجتمعات والدول.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يحمل وجهين، حيث يتم استخدامه في العديد من مجالات الحياة، بما في ذلك الصحة، الصناعة، الزراعة، التعليم، الفن، والموسيقى، فضلًا عن الصحافة.

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