صور.. افتتاح معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وشيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

معرض صنع في دمياط للأثاث

خلال جولته بالمعرض أشاد محافظ القاهرة، بالمعروضات وجودتها وأسعارها التنافسية، وأكد أن محافظة دمياط تتمتع بشهرة واسعة بجودة وتنوع منتجاتها من الأثاث، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس اهتمام الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني ولتحقيق التنمية بهذا القطاع ودعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

يشارك في المعرض المُقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، 66 عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط، وشركة مدينة دمياط للأثاث، واللجنة التعاونية لصناعة الأثاث، والجمعيات التعاونية بدمياط لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وتمتد فعاليات المعرض لمدة 10 أيام من اليوم وحتى 14 ديسمبر الجاري حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.

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