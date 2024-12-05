حفل تأبين الكاتب الكبير يعقوب الشاروني بالقومي للطفل.. الآن

كتب- محمد شاكر:

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، الآن، حفل تأبين كاتب الأطفال الكبير، يعقوب الشاروني، وذلك في رحاب حديقة الطفل الثقافية بالسيدة زينب، ويقام الحفل بحضور محبي وأصدقاء، الكاتب الراحل.

حفل تأبين الكاتب الكبير يعقوب الشاروني

يعقوب الشاروني، يعد واحدًا من أبرز رواد أدب الطفل في الوطن العربي، أثرى المكتبة العربية بالمئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، ورحل بعد أن تاركً أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان كل مصري وعربي من خلال كتاباته الفريدة.

ولد يعقوب إسحق قليني الشاروني، أو يعقوب الشاروني، وهو الاسم الذي عُرف به ووقعت به أعماله، في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كتب يعقوب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.

إبداع يعقوب الشاروني..

والكاتب يعقوب الشاروني كان يكتب في جريدة الأهرام بابا بعنوان ألف حكاية وحكاية منذ عام 1981، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية».

وفي عام 2002 فاز كتابه نفسه بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهي جائزة تُمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهي واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.

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