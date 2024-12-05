تحرك برلماني بشأن إهمال طابية عرابى وقصر الملك فاروق بدمياط

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إهمال طابية عرابي الموجودة بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وأيضاً إهمال قصر الملك فاروق الموجود بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد علي النيل مباشرة في محافظة دمياط.

وأشارت "متى"، في بيان إلى أن قصر الملك فاروق بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد على النيل مباشرة بمحافظة دمياط، أصبح متروكًا للزمن والهواء وعوامل التعرية، دون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة للموروثات سواء سياحية أو ثقافية أو تراثية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة، أن قصر الملك فاروق الذي أقامة لجمال المكان وجودة على نهر النيل مباشرة، للاستمتاع بالنيل والشرف الكائنة مباشرة عليه، أصبح الآن للأسف متروكًا منذ فترة دون رعاية أو تجديد أو صيانة.

وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لاستخدام طابية عرابي بعزبة البرج كمنشأة سياحية على فرع النيل المالح عند ملتقى البحر بنهر النيل.

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