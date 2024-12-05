لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تحرك برلماني بشأن إهمال طابية عرابى وقصر الملك فاروق بدمياط

04:51 م الخميس 05 ديسمبر 2024

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إهمال طابية عرابي الموجودة بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وأيضاً إهمال قصر الملك فاروق الموجود بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد علي النيل مباشرة في محافظة دمياط.

وأشارت "متى"، في بيان إلى أن قصر الملك فاروق بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد على النيل مباشرة بمحافظة دمياط، أصبح متروكًا للزمن والهواء وعوامل التعرية، دون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة للموروثات سواء سياحية أو ثقافية أو تراثية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة، أن قصر الملك فاروق الذي أقامة لجمال المكان وجودة على نهر النيل مباشرة، للاستمتاع بالنيل والشرف الكائنة مباشرة عليه، أصبح الآن للأسف متروكًا منذ فترة دون رعاية أو تجديد أو صيانة.

وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لاستخدام طابية عرابي بعزبة البرج كمنشأة سياحية على فرع النيل المالح عند ملتقى البحر بنهر النيل.

اقرأ أيضًا:

عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

الإيجار القديم.. أول رد رسمي من "الملاك" على مقترح زيادة 10 أضعاف كل 5 سنوات

مجلس النواب النائبة إيفلين متى دمياط قصر الملك فاروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)