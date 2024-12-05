التنمية المحلية: انطلاق دورة لغة إنجليزية لـ 40 موظفًا من العاملين بالوزارة بالجامعة الأمريكية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق دورة للغة الانجليزية لـ40 موظفا من المحافظات والوزارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في إطار برامج التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات الكوادر المحلية بالديوان العام للوزارة والمحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الدورة التدريبية تستمر لمدة 3 أشهر وستقام "أون لاين" حيث تم إجراء امتحانات تحديد المستوى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعاملين الذين تم ترشيحهم من الوزارة والمحافظات بعد اختيار 25 مرشحا من 24 محافظة و15 مرشحا من الوزارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية مدتها (٤٨) ساعة وسيتم تقسيمهم على عدد جلسات محددة بواقع جلستين كل أسبوع على مدار 3 أشهر ، لافتة إلى سعيها المستمر لتحسين مستوى أداء العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة في اللغات الأجنبية في القطاعات التي تتطلب ذلك بالإضافة إلى صقل مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل.

كما قدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية على التعاون والدعم الذي تقدمه في مجال بناء القدرات والدعم الفني لجميع العاملين في الوزارة والمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية والتنموية.

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