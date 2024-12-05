الحكومة: أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للحصول على وحدة سكنية

كتب- محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.

وأشار المركز، إلى أنه لم يتم السماح لأي من المكاتب أو الأفراد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين 5" مقابل مبالغ مالية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية، وكذلك وجود وسطاء للتخصيص، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.