ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، تطبيق القواعد الجديدة المنظمة لصرف ألبان الأطفال المدعمة في وحدات الطفولة والأمومة والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، مع الإعلان عن إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة، وتحديدها للأمهات المترددات على تلك الوحدات.

ونص القرار الذي أصدره الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

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لماذا أصدرت وزارة الصحة هذا القرار؟

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقوم بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية ومن بينها قواعد وإجراءات صرف الألبان شبيهة لبن الأم؛ للحفاظ على الصحة العامة، وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث، مشددا على أن "الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل، ولا يمكن استبدالها إلا للضرورة".

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مخالفات جسيمة في صرف ألبان الأطفال

لم يقتصر توضيح وزارة الصحة عند هذا الحد فحسب، إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة أنه جرى اكتشاف العديد من المخالفات والممارسات السلبية في صرف ألبان الأطفال، إذ أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية، وفي محافظات مختلفة، كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم.

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هل يُطبق القرار الجديد لصرف ألبان الأطفال على الحالات القديمة؟

وأثارت الإجراءات الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة، تساؤلات بشأن الحالات التي يُطبق عليها، ومدى تطبيقها على الحالات القديمة التي سبق أن صدر لها قرار بصرف الألبان من الوحدات الصحية.

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قرار بشأن تقييم استحقاق صرف ألبان الأطفال

وعلى وقع تلك القواعد الجديدة، قرر وزير الصحة تشكيل لجنة تُسمّى "لجنة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم المدعّمة" بكل منطقة طبية أو إدارة صحية.

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الأوراق المطلوبة لصرف ألبان الأطفال من الوحدات الصحية

وحددت وزارة الصحة الأوراق المطلوبة لصرف ألبان الأطفال المدعمة من الوحدات والمراكز الصحية خلال الفترة المقبلة، بعد تحديث القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.

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الحق في الدواء يطالب بمراجعة قرار صرف الألبان

لكن، محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، انتقد قرار وزارة الصحة بشأن القواعد الجديدة المنظمة لصرف ألبان الأطفال، واصفا إياه بـ"المتعسف" ضد مئات الآلاف من حديثي الولادة والأمهات.

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