"الحق في الدواء" عن قرار صرف ألبان الأطفال: "متعسف" ولا يراعي المستحقين

كتب- أحمد جمعة:

وصف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، قرار وزارة الصحة والسكان بشأن القواعد الجديدة المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم بـ"المتعسف" ضد مئات الآلاف من حديثي الولادة والأمهات.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، مع تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة، تضمن قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.. لمعرفة تفاصيل القرار، اضغط هنا

وقال "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن القرار لا يراعي الأمهات اللاتي يعانين من انقطاع أو نقص إدرار اللبن أو ضعف عام في الجسم، مما يعوق الرضاعة الطبيعية.

وفي السابق كان التوقف عن الرضاعة الطبيعية يعد من قواعد صرف ألبان الأطفال، إذ كان يصرف يصرف اللبن للأطفال في حال توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر.

وأكد فؤاد أن مشكلة توزيع الألبان المدعمة تتفاقم بسبب عدم ميكنة المنظومة، مما يؤدي إلى سوء التوزيع ووجود سوق سوداء للألبان المدعمة، في حين تُستخدم هذه الألبان أحيانًا لأغراض غير مشروعة، مثل استخدامها في المقاهي.

وأوضح أن تشديد إجراءات الصرف وميكنة المنظومة هي الحل لتقليل الفساد وضمان وصول الألبان للمستحقين.

وأشار فؤاد أن العبء المالي لشراء الألبان المستوردة يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر محدودة الدخل، حيث تتراوح تكلفة شراء 4 إلى 6 عبوات شهريًا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بين 1500 جنيه أو أكثر، داعيا لضرورة مراجعة القرار ليشمل الفئات المستحقة التي تعاني من ضعف الإدرار أو انقطاع اللبن، مشيرًا إلى أن مصر تُصنف من بين الدول التي تعاني من سوء تغذية.

ولفت إلى أن المركز المصري للحق في الدواء تواصل مع لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، مطالبًا بإعادة مناقشة القرار ومراعاة الحالات المستحقة التي تحتاج إلى دعم الألبان المدعمة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.

أسباب صدور القواعد الجديدة لصرف ألبان الأطفال

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة ميكنة صرف الألبان البديلة للبن الأم والألبان العلاجية تهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة وعدالة في توزيع الألبان، وضمان حصول المستحقين عليها بسهولة ويسر.

وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي، أن المنظومة تشمل متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد لضمان توفر الألبان في أماكن الصرف بشكل دائم.

وأشار إلى أن المنظومة تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية، إذ أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية، وفي محافظات مختلفة.

كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم، وفق "عبدالغفار".

وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.

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