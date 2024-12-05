وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان محطة المعالجة الجديدة بشركة النصر للأسمدة

السويس ــ حسام الدين أحمد:

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محطة تحلية المياه بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، للوقوف على أعمال التطوير الجارية ومعدل تنفيذ محطة المياه الجديدة.

واستقبل الوزراء اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس يُرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و الدكتور محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس حمدي جابر العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية ومحمود شوقي رئيس نقابة العاملين بالنصر للأسمدة.

وتوجه الوزيرين والمحافظ ومسؤولي الشركة لمتابعة العمل بمحطة تحلية المياه لإنتاج مياه عذبة من معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدامها في أغراض أخرى، حيث يهدف المشروع إنتاج مياه منزوعة الأملاح من مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي التي تتطلب معالجة إضافية.

ويعمل نظام المرشحات في المحطة على إزالة المواد الصلبة الذائبة مثل الملح من مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي ويعيد المياه النقية إلى العملية الصناعية.

وينقسم مشروع محطة المياه إلى قسمين الأول القسم الخاص بمعالجة مياه الصرف الصناعي الخاص بمصانع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية لإنتاج 400 متر مكعب في الساعة من مياه التبريد لاستخدامها في أبراج التبريد بالمصانع.

والقسم الثاني الخاص بمعالجة مياه الصرف الصحي من محطة معالجة صرف صحي عتاقة السويس لإنتاج 350 متر مكعب في الساعة من المياه المعالجة ويكون مخصص لإنتاج مياه معالجة خاصة بتغذية الغلايات بالمصانع، وبذلك يتم توفير المياه العذبة الواردة من ترعة السويس لتكون خاصة للشرب فقط مما يوفر كميات كبيرة من المياه.