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دوركم لا يُقدّر بثمن.. انتصار السيسي تحيي المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

02:29 م الخميس 05 ديسمبر 2024

السيدة انتصار السيسي

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كتب- محمد سامي:

وجهت السيدة انتصار السيسي، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

وقالت: "أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل".

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انتصار السيسي اليوم العالمي للتطوع متطوعي الهلال الأحمر
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