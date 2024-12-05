دوركم لا يُقدّر بثمن.. انتصار السيسي تحيي المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

كتب- محمد سامي:

وجهت السيدة انتصار السيسي، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

وقالت: "أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل".

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