ألبان الأطفال.. الأوراق المطلوبة للصرف من الوحدات الصحية بعد قرار الوزير

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوراق المطلوبة لصرف ألبان الأطفال المدعمة من الوحدات والمراكز الصحية خلال الفترة المقبلة.

يأتي في أعقاب القرار الجديد الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، والذي تضمن تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.. ولمعرفة هذه المجموعات والقواعد الجديدة، اضغط هنا

وحدد المجموعات المستحقة لصرف ألبان الأطفال كالتالي:

* المجموعة الأولى: وتستحق الصرف بعد التقييم، وتشمل:

- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم).

- وفاة الأم.

- إصابة الأم بالفشل الكلوي.

- إصابة الأم بالفشل الكبدي.

- مرض الأم بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.

- إصابة الأم بمرض الإيدز.

- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

* المجموعة الثانية: وتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، وتشمل:

- الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).

- تلقي الأم أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار، ويتم الصرف طوال فترة تلقي العلاج.

* المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم من النسب.

الأوراق المطلوبة لصرف ألبان الأطفال

ونص القرار، على أنه في جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ)، (ب) من المجموعة الأولى وعدا المجموعة الثالثة يتم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص صادرة من أحد المستشفيات الحكومية محدد بها التشخيص والأدوية الموصوفة وفترة العلاج المطلوبة.

أما في الحالتين الواردتين بالبندين (1)، (ب) سالفي الذكر يلزم تقديم شهادات الميلاد أو الوفاة الرسمية المثبتة للحالة.

وبالنسبة للمجموعة الثالثة يتم تقديم صورة من محضر الشرطة المثبت للعثور على الطفل.

ويتعين عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات التالية باستمارة التقييم مع الاطلاع على الأصول: بطاقة الرقم القومي للام و/ أو للأب شهادة ميلاد الطفل.

لماذا أصدرت وزارة الصحة قواعد جديدة لصرف ألبان الأطفال؟

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة ميكنة صرف الألبان البديلة للبن الأم والألبان العلاجية تهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة وعدالة في توزيع الألبان، وضمان حصول المستحقين عليها بسهولة ويسر.

وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي، أن المنظومة تشمل متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد لضمان توفر الألبان في أماكن الصرف بشكل دائم.

وأشار إلى أن المنظومة تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية، إذ أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية، وفي محافظات مختلفة.

كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم، وفق "عبدالغفار".

لمزيد من التفاصيل.. اقرأ أيضًا:

قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة

الصحة تكشف أسباب تعديل إجراءات صرف ألبان الأطفال: الرضاعة الطبيعية "الأمثل"

بعد القواعد الجديدة.. قرار من الصحة بشأن تقييم استحقاق صرف ألبان الأطفال