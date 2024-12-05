تجديد تكليف الدكتور محمود سعيد مديرًا لمعهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمود سعيد، مديرًا لمعهد ناصر للبحوث والعلاج لمدة عام آخر.

ونص القرار الذي حمل رقم 266 لسنة 2024، على أن يرفع مدير معهد ناصر تقرير شهري للعرض على رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما تم إنجازه من أعمال، ويخضع لنظام تقييم مستوى الأداء المعمول به في الأمانة.

وتولى الدكتور محمود سعيد، منصبه كمدير لمعهد ناصر منذ سبتمبر 2020، وحتى الآن، في الوقت الذي يشهد المعهد الكثير من مشروعات التطوير على رأسها إنشاء المدينة الطبية والتي تتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و 340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع .

والسبت الماضي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الإنشائية لمدينة النيل الطبية وتطوير مستشفى معهد ناصر، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة تعطى أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع المحافظات، وعلى رأسها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن مستشفى معهد ناصر يُعد بيئة جاذبة للأطباء من مختلف التخصصات، نظرًا لأهميته العلمية والبحثية، حيث يستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى يوميًا، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المنوطة، لتوفير جميع المستلزمات والمستهلكات الطبية، فضلًا عن العمل على توافر الأطباء بمختلف التخصصات الطبية بشكل دائم.

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