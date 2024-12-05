لماذا عدلت الصحة إجراءات صرف ألبان الأطفال؟.. اكتشاف مخالفات جسيمة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة ميكنة صرف الألبان البديلة للبن الأم والألبان العلاجية تهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة وعدالة في توزيع الألبان، وضمان حصول المستحقين عليها بسهولة ويسر.

وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي، أن المنظومة تشمل متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد لضمان توفر الألبان في أماكن الصرف بشكل دائم.

وأشار إلى أن المنظومة تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية، إذ أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية، وفي محافظات مختلفة.

كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم، وفق "عبدالغفار".

يأتي ذلك تعليقا على القرار الجديد الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، والذي تضمن تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.

لمعرفة القواعد والإجراءات الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة.. اضغط هنا

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