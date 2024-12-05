بعد القواعد الجديدة.. قرار من الصحة بشأن تقييم استحقاق صرف ألبان الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة تُسمّى "لجنة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم المدعّمة" بكل منطقة طبية أو إدارة صحية.

يأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن قراره الذي حمل رقم 485 لسنة 2024؛ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، والذي تضمن تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

ووفق القرار، تتألف اللجنة من استشاري رضاعة طبيعية، أو أخصائي أطفال، أو أخصائي نساء وتوليد، أو طبيب أسرة، أو طبيب بشري مدرّب على أعمال حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وممرضة مدرّبة على مهارات حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم، ومدخل بيانات أو مراجع إداري.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مدير مديرية الشؤون الصحية المختص، على أن يصدر بمهام وآليات عمل تلك اللجان قرار من رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.

إجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

وحدد القرار تلك المجموعات كالتالي:

* المجموعة الأولى: وتستحق الصرف بعد التقييم، وتشمل:

- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد (مهما كان عدد التوائم).

- وفاة الأم.

- إصابة الأم بالفشل الكلوي.

- إصابة الأم بالفشل الكبدي.

- مرض الأم بمرض يستدعي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.

- إصابة الأم بمرض الإيدز.

- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.

* المجموعة الثانية: وتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، وتشمل:

- الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).

- تلقي الأم أنواعًا معينة من الأدوية جرى تحديدها في القرار، ويتم الصرف طوال فترة تلقي العلاج.

* المجموعة الثالثة: الأطفال كريمو النسب، وهم الأطفال الذين تم العثور عليهم ولم يُستدل على أسرتهم من النسب.

أسباب قرار تعديل إجراءات صرف ألبان الأطفال

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تقوم بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية ومن بينها قواعد وإجراءات صرف الألبان شبيهة لبن الأم؛ للحفاظ على الصحة العامة، وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث.

وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.

وأضاف: "الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأفضل لنمو صحي للطفل ومساعدته على تعزيز مناعته الذاتية والإدراكية بالإضافة إلى تقوية جهازه المناعي وتقليل فرص إصابته بالأمراض".

لمعرفة القواعد والإجراءات الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة.. اضغط هنا

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