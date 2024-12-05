نقيب الأشراف لـ "الإمام الأكبر": المؤسسات الدينية ستظل يدا واحدة تحت مظلة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بمقر المشيخة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وثمن نقيب السادة الأشراف، الجهود التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر لنشر سماحة الإسلام الوسطي داخليا وخارجيا، مؤكدا أنَّ المؤسسات الدينية "الأوقاف - دار الإفتاء - نقابة الأشراف - مشيخة الطرق الصوفية"، تعمل جميعها على نشر الوعي الديني الصحيح وستظل يدًا واحدة تحت مظلة الأزهر الشريف.

احتفالية مرور 1200 عام على تأسيس نقابة الأشراف

وأطلع نقيب السادة الأشراف، فضيلة الإمام الأكبر، على استعدادات الاحتفالية التي تعقدها النقابة بمناسبة مرور ١٢٠٠ عام على تأسيسها والتي توافق العام الهجري ١٤٤٧ هجرية.

ومن جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن ترحيبه الشديد بنقيب السادة الأشراف، في رحاب مشيخة الأزهر الشريف.

الأزهر يدعم احتفالية تأسيس نقابة الأشراف

وأبدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، استعداد الأزهر لتقديم الدعم الكامل لنقابة السادة الأشراف لخروج احتفالية مرور ١٢٠٠ عام على تأسيس نقابة الأشراف، بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الطيبة.

واتفق نقيب السادة الأشراف مع فضيلة الإمام الأكبر على التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة السادة الأشراف، بما يسهم في إعادة منظومة القيم الأخلاقية ونشر الأخلاق المحمدية وبناء الوعي الديني الرشيد بما يحقق رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في بناء الوعي.

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