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زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون: إعفاء المديرة وتحقيق للمقصرين

12:06 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (4)
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (5)
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (6)
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (7)
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (8)
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (9)
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    زيارة مفاجئة لوزير الصحة بمركز طب أسرة شيراتون (3)
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كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح الخميس، زيارة مفاجئة لمركز طب أسرة شيراتون بالقاهرة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الأداء، وانتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال تفقد الوزير لعيادة الرمد، لاحظ عدم وجود طبيب في العيادة، حيث اكتشف أن الطبيبة المسؤولة في إجازة مرضية لمدة 4 أشهر، دون إيجاد بديل لتقديم الخدمات في العيادة.

وتفقد الوزير عيادتي الأسنان، ولاحظ تعطل إحداهما، وعدم اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة في العيادة، كما لاحظ ضعف الإقبال على العيادة الآخرى، وعدم تقديم أي خدمات فعلية، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط، بالرغم من وجود 50 طبيب أسنان مسجلين على المركز، بحسب بيان اليوم.

كما تفقد وزير الصحة وحدة صرف ألبان الأطفال، وراجع أرصدة الألبان باختلاف أنواعها، وصلاحيات العبوات، وآلية صرفها، حيث أكد أهمية وضرورة حوكمة إجراءات الصرف للمستحقين، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، ولاحظ ضعف التردد على العيادة بالرغم من توافر جميع الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تأكد من عدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال زيارته السابقة للمركز فيما يتعلق بإجراءات صيانة المركز، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام، وغياب شركة الأمن وعدم وجود منظومة، وجداول لانتظام العاملين بالمركز، وغياب مسؤول الترصد بدون عذر مقبول، فقرر إعفاء مديرة المركز، وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، وإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت والأماكن الأكثر احتياجا.

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مركز طب أسرة شيراتون الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار
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