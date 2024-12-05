الصحة تكشف أسباب تعديل إجراءات صرف ألبان الأطفال: الرضاعة الطبيعية "الأمثل"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان تقوم بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية ومن بينها قواعد وإجراءات صرف الألبان شبيهة لبن الأم؛ للحفاظ على الصحة العامة، وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث.

يأتي ذلك تعليقا على القرار الجديد الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، والذي تضمن تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الأولى، على قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل، ولا يمكن استبدالها إلا للضرورة".

وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.

وأضاف: "الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأفضل لنمو صحي للطفل ولمساعدته على تعزيز مناعته الذاتية والإدراكية بالإضافة إلى تقوية جهازه المناعي وتقليل فرص إصابته بالأمراض".

وأوضح "عبدالغفار" أن الحالات الضرورية التي لا يمكن فيها تغذية الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية، تشمل: "وفاة الأم، إصابة الأم بأمراض مزمنة (القلب - الكلى) أو أورام تستدعي العلاج الكيميائي (هذه الأمراض يمكن تحديدها من خلال الفحص الطبي)"، وفي هذه الحالات يمكن تغذية الطفل بألبان شبيهة لبن الأم أو ألبان صناعية في المرحلة الأولى والثانية من عمره (من 0 إلى 6 أشهر ومن 6 أشهر إلى سنة).

أما في حالة شكوى الأم من قلة إدرار اللبن بالفترة الأولى من الرضاعة الطبيعية، لا ينبغي اللجوء بشكل فوري إلى الألبان البديلة إلا بعد استشارة الطبيب واستنفاد كل الوسائل المتاحة لزيادة إدرار لبن الثدي، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تقوم بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية، فعلى سبيل المثال، كان هناك توصيات قديمة بأن الأم المصابة بالسكر أو الضغط لا ينصح لها بممارسة الرضاعة الطبيعية، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الرضاعة الطبيعية للأم المصابة بالسكر تساعدها في الحفاظ على معدلات السكر وأن إرضاع الطفل صحي ولا يسبب أي ضرر لها.

لمعرفة القواعد والإجراءات الجديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة.. اضغط هنا

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